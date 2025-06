Le Bris | Il mio Sunderland dei miracoli Premier non ho paura

Le Bris, il nostro Sunderland dei miracoli, è la prova che nulla è impossibile nel calcio. Dopo otto anni di attesa, l’allenatore francese ha guidato i Black Cats alla conquista della Premier League, battendo lo Sheffield United in finale playoff. Un successo che dimostra come il vero segreto sia imparare dagli errori e non arrendersi mai: un messaggio di speranza per tutti gli appassionati.

L'allenatore francesi ha riportato i Black Cats in Premier dopo 8 anni grazie alla vittoria in finale playoff contro lo Sheffield United: "È stato incredibile. L'arma vincente? Imparare dagli errori". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le Bris: "Il mio Sunderland dei miracoli. Premier, non ho paura"

In questa notizia si parla di: premier - bris - sunderland - miracoli

CE L'HAI FATTA SUNDERLAND! È PREMIER LEAGUE! “Il forse è la parola più bella del vocabolario italiano, perché apre delle possibilità, non certezze... Perché non cerca la fine, ma va verso l'infinito.” Giacomo Leopardi Mai più frase fu più azzeccata per de Vai su Facebook

Il Sunderland torna in Premier League: dalla discussa docuserie alla risalita dalla League One. Working class in paradiso coi soldi degli ereditieri eurosport.it scrive: Esulta la città un tempo simbolo dei cantieri navali e dell'estrazione del carbone, passata da roccaforte del laburismo a quella della Brexit.