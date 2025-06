Le azioni del Comune di Bologna per fronteggiare le ondate di calore

Nel cuore di Bologna, dove le temperature salgono rapidamente, il Comune ha predisposto strategie efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini. Tra queste, spiccano i ‘rifugi climatici’, ambienti pensati per offrire sollievo durante le ondate di calore. Questi spazi sicuri rappresentano un passo importante nella tutela della salute pubblica, dimostrando l’impegno concreto dell’amministrazione. Ma quali altre azioni sono state messe in campo? Continua a leggere per scoprirlo.

A Bologna come nel resto d’Italia inizia a fare molto caldo. Per questo, il Comune di Bologna ha predisposto alcune azioni per fronteggiare le prime ondate di calore della stagione. Rifugi climatici Il Comune, in una nota, scrive di aver mappato dei ‘rifugi climatici’, ovvero luoghi che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Š Bolognatoday.it - Le azioni del Comune di Bologna per fronteggiare le ondate di calore

In questa notizia si parla di: comune - bologna - azioni - fronteggiare

Tram, i fondi per la ‘Blu’. Il Comune di Bologna scrive a Roma, ma l’opposizione fa muro - Il Comune di Bologna avvia la richiesta di fondi per la ‘Blu’, la nuova linea tramviaria, suscitando reazioni contrastanti.

Blitz questa mattina in Comune del movimento “Una Bologna che cambia”. Gli attivisti, che hanno raccolto 8400 firme, si sono presentati in Comune e hanno chiesto al sindaco un appuntamento. Una delegazione sarà ricevuta venerdì alle 1830 Vai su Facebook

Le azioni del Comune di Bologna per fronteggiare le ondate di calore; Ondate di calore, tutte le azioni messe in campo dal Comune e le precauzioni a cui attener; Alluvione, in Emilia-Romagna cabina di regia unica per la sicurezza di Bologna.

Bologna, rifugi climatici e servizi attivi per affrontare le ondate di calore estive ecodallecitta.it scrive: Bologna, rifugi climatici e servizi attivi per affrontare e contrastare le ondate di calore estive sulla popolazione ...