Le accuse al nucleare iraniano e l' assist dell' Aiea | alla vigilia dell’attacco la condanna del board dell’Agenzia

Le tensioni crescono nel teatro nucleare mediorientale: una recente condanna dell’Aiea, la prima in vent’anni, mette sotto scacco le pretese di pacificità iraniane e accende i riflettori su Israele. Con accuse pesanti e un sostegno sofferto, l’agenzia internazionale evidenzia le criticità del programma nucleare iraniano, alimentando dubbi e controversie. La questione si fa sempre più intricata, lasciando presagire sviluppi che potrebbero segnare un punto di svolta nella regione.

Una condanna dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, la prima in 20 anni, è stata per Israele la pistola fumante. « L'Iran non rispetta i suoi obblighi » e l' Aiea « non è in grado di garantire che il suo programma nucleare sia esclusivamente pacifico », ha sentenziato giovedì una risoluzione del Consiglio dei governatori dell'Aiea, adottata a larga maggioranza.

