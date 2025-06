Le 3 tracce che hanno dato un volto al killer di Villa Pamphili | la tenda i testimoni e il telefonino

Le indagini sulla tragica scena di Villa Pamphili si sono finalmente chiuse, svelando il volto del colpevole attraverso tre tracce fondamentali: la tenda, i testimoni e il telefonino. Questi elementi, come tasselli di un puzzle complesso, hanno portato alla scoperta dell’identità di Rexal Ford, 46 anni. Un caso che ha sconvolto Roma, ora finalmente chiarito grazie a queste preziose prove. Ma cosa ci insegna questa vicenda?

Tre tracce, incastrate come tasselli di un puzzle, per risolvere un caso che era parso subito complicato e al quale mancano ancora delle risposte per ottenere il quadro completo. Ma a distanza di sei giorni dal ritrovamento a Villa Pamphili dei cadaveri di una bambina di pochi mesi seguito subito dopo da quello di sua madre, la procura di Roma ha messo un punto alla vicenda: il sospettato ha un volto e un nome. Si chiama Rexal Ford, ha 46 anni ed è un cittadino americano. Per giorni i due corpi non hanno avuto un’ identitĂ , come anche il presunto killer. Poi la diffusione dei tatuaggi, le testimonianze e un documento d’identitĂ , insieme al cellulare di Ford, hanno permesso di chiudere il cerchio attorno al 46enne, che negli Stati Uniti ha precedenti per maltrattamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it