Le 22 spiagge 5 Vele del 2025 più pulite e sostenibili d' Italia

Scopri le spiagge e le località italiane che, nel 2025, si sono distinte per la loro eccellenza ambientale e sostenibilità. Le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano premiate quest'anno sono 32, tra cui 22 affascinanti città costiere e 10 suggestive località lacustri. Un riconoscimento importante che valorizza il nostro patrimonio naturale e invita a un turismo sempre più rispettoso dell’ambiente. Ecco le mete da non perdere!

Le vele di Legambiente al mare più bello in Toscana tra turismo sostenibile e biodiversità - A conquistare il massimo del punteggio tutte località in Maremma: Castiglione della Pescaia, Capalbio, Isola del Giglio e Grosseto ... Come scrive intoscana.it

Maratea conferma le cinque vele nel 2025 per turismo sostenibile e tutela ambientale - Maratea ottiene anche nel 2025 il riconoscimento "Cinque vele" da Legambiente e Touring Club italiano per turismo sostenibile, tutela della biodiversità e qualità ambientale nella Regione Basilicata. Lo riporta gaeta.it