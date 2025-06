Le 100 squadre più seguite sui social | 5 italiane nella classifica del Cies Sky Sport

Nel mondo del calcio, i social sono diventati il palcoscenico più seguito e influente. Secondo il Cies Sky Sport, il Real Madrid domina con quasi mezzo miliardo di follower, mentre cinque squadre italiane entrano nella top 100, tra cui la Juventus. Un dato che riflette la passione globale e l’impatto dei club italiani sui social: scopriamo insieme quali sono le squadre più amate e seguite nel panorama internazionale.

Sky Sport sulle squadre più seguite: « Nella classifica stilata dal Cies – l’Osservatorio calcistico – è il Real Madrid la squadra che domina il panorama social del calcio con quasi mezzo miliardo di follower sommando le varie piattaforme Instagram, X, Facebook, TikTok e YouTube. Juve in top 10, nella top 100 anche altre quattro italiane». Le squadre più seguite:. Sul sito del Cies: « Il 508° Football Observatory Weekly Post presenta le 100 squadre del mondo con il maggior numero di abbonamenti sui seguenti social network: X, Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. La squadra spagnola del Real Madrid è in cima alla lista con oltre 470 milioni di abbonamenti, appena davanti ai grandi rivali del Barcellona (424 milioni). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Le 100 squadre più seguite sui social: 5 italiane nella classifica del Cies (Sky Sport)

In questa notizia si parla di: squadre - seguite - social - italiane

Il grande giorno è arrivato: giovedì 12 giugno sarà il "KDB Day" Dall'arrivo in Italia alle visite mediche a Villa Stuart: seguite tutto in live sui canali social di SpazioNapoli, con una diretta che vi accompagnerà dalle 8:30 del mattino Non ci fermeremo però Vai su Facebook

Le 100 squadre più seguite sui social: 5 italiane nella classifica del Cies (Sky Sport); Andate, andate a giocare il Mondiale per club con 35°... poi vediamo in che condizioni tornate (Guardian); Squadra Under 23, come funziona, quanto costa, le regole da seguire.

Il Real batte tutti, mezzo miliardo di follower. Quali sono le squadre più seguite sui social - Quasi cinquecento milioni di tifosi virtuali per il club spagnolo, che si aggiudica la speciale classifica precedendo Barcellona e – staccatissimo – il ... Si legge su repubblica.it

Quali sono le squadre di calcio più seguite sui social? Milan batte Inter, ma il Real è avanti a tutte - È quanto riportato dall’osservatorio sportivo CIES nel report sulle squadre di calcio più seguite sui social network con ... Segnala corriere.it

Le squadre più seguite sui social: Juve prima delle italiane - Stando a questa ricerca, i bianconeri sono la settima squadra più seguita al mondo sui social, facendo una somma dei follower ... Come scrive gianlucadimarzio.com