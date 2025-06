le 10 canzoni che hanno definito la carriera degli ac dc

icona per gli appassionati di rock di tutto il mondo. Dalle potenti riff di "Back in Black" alle energiche note di "Highway to Hell", scopriamo insieme le 10 canzoni che hanno definito il leggendario percorso degli AC/DC, lasciando un'impronta indelebile nel panorama musicale e consacrandoli come veri maestri del genere.

Gli ACDC rappresentano uno dei gruppi più influenti e duraturi nel panorama del rock mondiale. La loro capacità di mantenere un livello elevato di popolarità attraverso decenni, grazie a una serie di successi iconici, testimonia la loro importanza storica nel genere. In questo approfondimento si analizzeranno le principali canzoni che hanno segnato la carriera della band, evidenziando come alcuni brani siano diventati veri e propri punti di riferimento per i fan e per il panorama musicale internazionale. le tappe fondamentali nella discografia degli ACDC. il debutto con “It’s A Long Way To The Top (If You Wanna Rock ‘N’ Roll)” – 1975. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it