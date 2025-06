LDA in concerto al Centro Campania il 23 giugno con ingresso gratuito

Preparatevi a vivere una serata indimenticabile: il giovane e talento italiano LDA torna ad incantare i fan con un concerto esclusivo al Centro Commerciale Campania di Marcianise. Sabato 23 giugno alle 22:00, in Piazza Campania, l’evento è gratuito e aperto a tutti. Non perdete questa occasione di ascoltare dal vivo le sue hit e lasciarvi coinvolgere dalla sua energia travolgente. LDA aspetta proprio voi per un’esperienza musicale da ricordare...

