Lazio Sarri impone subito la sua legge | la richiesta che mette alle strette Lotito

Il ritorno di Maurizio Sarri a Formello scuote le fondamenta della Lazio: con decisione e fermezza, il tecnico ha già messo in chiaro le sue priorità, stringendo il cerchio attorno a Lotito e Fabiani. Una nuova era si apre sotto il segno di una leadership decisa, che promette di rivoluzionare gli equilibri biancocelesti. La domanda ora è: quale sarà il prossimo passo di questo comando?

Maurizio Sarri è tornato a Formello ed ha già imposto il suo volere: input ben chiaro lanciato a Lotito e Fabiani, i due sono alle strette (Ansa Foto) – SerieAnews Il ritorno del Comandante. Non è certo il titolo del nuovo film di guerra o di azione, tantomeno l’ultima fiction su una qualche forza armata. Il riferimento è a Maurizio Sarri che un anno e mezzo dopo ha fatto il suo ritorno a Formello, alla guida della Lazio. Ne è passata di acqua sotto i ponti dal febbraio 2024 in cui diede le dimissioni. Dopo di lui Tudor per pochi mesi, fino a fine campionato prima delle incomprensioni con la proprietà e l’addio, poi la squadra a Baroni che ha perso la qualificazione all’Europa nell’ultima giornata, perdendo in casa contro il Lecce. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Lazio, Sarri impone subito la sua legge: la richiesta che mette alle strette Lotito

In questa notizia si parla di: sarri - strette - lotito - lazio

Con Paolo Il Santo e Valter Giambarresi...non mancate.....#sslazio #lotito #fabiani #sarri #gila #patric #tifosilazio.. Vai su Facebook

Sarri-Lazio, c'è la svolta: Lotito vuole chiudere entro il fine settimana; Lazio, Sarri incontra Lotito tra sorrisi e programmazione. Il ritiro a Formello parte a metà luglio, il 10 la; Lazio, contatti continui tra Fabiani, Sarri e Lotito.

Lazio, Fiore: "Sarri è un porto sicuro per Lotito. Avrà bisogno di..." Come scrive lalaziosiamonoi.it: All'evento WEmbrace Games, che si è tenuto ieri sera allo Stadio dei Marmi, durante il quale ha parlato anche Aessandro Onorato in merito allo Stadio Flaminio, ai giornalisti ...