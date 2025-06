Lazio ecco il piano per ristrutturare la difesa | ma prima servono le cessioni

La Lazio si prepara a rivoluzionare la sua difesa, ma prima di tutto necessita di cessioni strategiche. Con un piano mirato a rafforzare il reparto arretrato, la societĂ biancoceleste punta a liberare risorse per acquistare due terzini e magari un centrale di livello. Una volta completate le operazioni, il nuovo volto della difesa sarĂ pronto a scrivere un capitolo importante della stagione.

