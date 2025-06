Lazio – Confepi | grazie a Rocca più fondi per la salute mentale

Dopo 16 anni di attesa, il Lazio risponde alle richieste delle Comunità di Salute Mentale, approvando un aumento delle tariffe che in alcuni casi supera il 30%. Un traguardo storico frutto di una mobilitazione incessante, culminata nell’iniziativa di febbraio. Questa svolta rappresenta un passo importante per garantire un supporto più adeguato e sostenibile a chi affronta sfide legate alla salute mentale, rafforzando il nostro impegno per il benessere di tutti.

Roma – Dopo oltre 16 anni di attesa finalmente la Regione Lazio ha raccolto l’appello lanciato dalle Comunità Terapeutiche e dalle Comunità Socio-Riabilitative che lavorano nell’ambito della Salute Mentale regionale accreditata per aggiornare le tariffe delle rette con aumento in alcuni casi di oltre il 30%. Si tratta di un risultato eccezionale, dopo anni di mobilitazione sfociata nell’iniziativa di febbraio che aveva portato alla convocazione di un tavolo nella Regione Lazio. “Grazie al Presidente Rocca e a tutti i suoi collaboratori che si sono adoperati per dare un segnale importante a tutto il mondo della salute mentale: dal direttore regionale Alessandro Ridolfi, ad Andrea Urbani, Marco Nuti e Nadia Nappi, tutti hanno riconosciuto la valenza del ruolo svolto dalle Comunità Terapeutiche e dalle Comunità Socio-Riabilitative, che rappresentano una colonna portante della riforma psichiatrica voluta da Basaglia”, dichiara Paola Marchetti ( nella foto ), presidente di Confepi Sanità, fra i promotori dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lazio – Confepi: grazie a Rocca più fondi per la salute mentale

In questa notizia si parla di: lazio - grazie - rocca - salute

Il Lazio segna un record nelle esportazioni grazie ai settori farmaceutico e tecnologico - Il Lazio raggiunge un nuovo traguardo nelle esportazioni, con un totale di 32 miliardi di euro nel 2024.

Salute Lazio Vai su Facebook

Lazio, Confepi Sanità: grazie a Rocca più fondi per salute mentale; Rocca: Nel Lazio decine di milioni di euro per prescrizioni improprie. I medici di famiglia: Falso; Salute mentale. A Roma torna operativo lo Spdc del Sant’Eugenio. Rocca: “Segnale forte”.

Lazio – Confepi: grazie a Rocca più fondi per la salute mentale - Paola Marchetti (Presidente Confepi Sanità): "Dopo anni di promesse mancate, finalmente la Regione Lazio aggiorna le tariffe" ... Si legge su romadailynews.it

Lazio, Confepi Sanità: grazie a Rocca più fondi per salute mentale - (askanews) – Dopo oltre 16 anni di attesa finalmente la Regione Lazio ha raccolto l’appello lanciato dalle Comunità Terapeutiche e dalle Comunità Socio- Come scrive askanews.it

Lazio, una storia nuova: nasce il sito CuraLazio.it - La 'Cura Lazio' del governo Rocca diventa – da oggi – anche digitale, comunicando, gradualmente, lo stato degli investimenti per il Servizio Sanitario Regionale, grazie alla nuova programmazione, alle ... Si legge su regione.lazio.it