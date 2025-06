L’avvertimento di Loretta Napoleoni a TPI | Benvenuti nell’era del tecnocapitalismo

Benvenuti nell’era del tecnocapitalismo, un mondo plasmato da figure potenti e spesso invisibili. Loretta Napoleoni ci mette in guardia sui “Tecnotitani”, chiamati anche oligarchi, che accumulano ricchezze astronomiche svuotando le risorse statali. Ma chi sono davvero e come influenzano la nostra società? Scopriamo insieme le dinamiche di questa nuova élite economica che sta ridefinendo il potere globale.

Professoressa Napoleoni, chi sono i “Tecnotitani” di cui parla nel suo ultimo libro? «Nel titolo dell’edizione italiana li abbiamo chiamati oligarchi». Perché? «Perché agiscono come gli oligarchi in Russia, ossia hanno creato ricchezze da capogiro, quasi pari al Pil di interi Paesi, spogliando lo Stato dei suoi beni». Ci spieghi meglio. «In Russia hanno saccheggiato le infrastrutture e altre risorse dell’ex Unione sovietica. Negli Stati Uniti, invece, hanno raccolto i dati personali della popolazione, trasformandoli in merce e vendendoli come prodotto». Come possiamo riappropriarcene? «Cominciamo dalla fine, dall’intelligenza artificiale». 🔗 Leggi su Tpi.it