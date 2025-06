L' avrebbe strangolata con le fascette in plasica in carcere per tentato omicidio

Un episodio drammatico che scuote la comunità di Sassuolo: un uomo di 49 anni, già arrestato in flagranza, è stato ora portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Le prove raccolte dai Carabinieri hanno portato all’adozione di questa misura cautelare, che mira a garantire la sicurezza e la giustizia. Una vicenda che si aggiunge al triste elenco di atti violenti che chiedono attenzione e intervento immediato.

Ieri i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale della custodia in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena nei confronti del 49enne di origini dominicane, già tratto in arresto in flagranza di reato il 19 maggio. Si tratta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - "L'avrebbe strangolata con le fascette in plasica", in carcere per tentato omicidio

In questa notizia si parla di: carcere - avrebbe - strangolata - fascette

L'avrebbe strangolata con le fascette in plasica, in carcere per tentato omicidio; Pizzocolo preso a pugni in carcere; Lorys strangolato con le fascette di plastica a otto anni, la lettera del papà: «Oggi saresti diventato maggiorenne. Ti ricordo con il tuo sorriso, il pensiero è sempre vivo».

Resta in carcere il ragazzo di 15 anni che ha ucciso l’amica della madre: “Strangolata dopo la lite” Secondo milano.repubblica.it: Il tribunale per i minorenni di Milano ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del carcere – al Beccaria ...