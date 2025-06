Lavoro stagionale recruiting day per l’estate | colloqui anche da remoto

offerta di lavoro e offrire nuove opportunità a chi desidera vivere un’estate all’insegna del turismo. Partecipa anche da remoto e preparati a trovare la tua occasione per una stagione indimenticabile!

BRINDISI - L'estate si avvicina e il settore turistico è alla ricerca di personale. Arpal Puglia lancia il "Recruiting day - Last call for summer", un'iniziativa che coinvolgerà diversi centri della provincia di Brindisi, ma anche dell'area di Taranto, per favorire l'incontro tra domanda e.

