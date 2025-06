Lavoro minorile in Italia | quasi 81.000 gli adolescenti coinvolti

In Italia, quasi 81.000 adolescenti tra i 15 e i 17 anni sono coinvolti nel lavoro minorile, un dato che desta preoccupazione e richiama l’attenzione sulle crescenti sfide sociali. La Giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile ci invita a riflettere sull’urgenza di azioni concrete per proteggere il futuro di questi giovani e contrastare un fenomeno che mina le basi della nostra società. È tempo di agire.

Sfruttamento lavoro minorile: un fenomeno

Ricordo dei "carusi" e la piaga del lavoro minorile: delegazione di Comitini incontrerà il Papa - Ricordo dei carusi e la piaga del lavoro minorile tornano alla ribalta con la delegazione di Comitini che oggi incontrerà il Papa Leone XIV.

Nel 2024, quasi 138 milioni di #bambini erano coinvolti nel lavoro minorile, inclusi circa 54 milioni impiegati in lavori pericolosi che mettono a rischio la loro salute, sicurezza o sviluppo. Dobbiamo agire ora per proteggere il loro futuro! #StopLavoroMinorile. Vai su X

12 giugno Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile . UNICEF presenta il 3° Report statistico “Lavoro minorile in Italia: rischi, infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro”. Nel 2024 record di minorenni (15-17 anni) lavoratori: oltre 80 mila. Negli Vai su Facebook

Minori che lavorano: Adama ha 12 anni, quasi la metà trascorsi in miniera Da msn.com: La sua famiglia non ha soldi per mandarla a scuola: in Sierra Leone lavora in una cava a fianco degli adulti, come molti suoi coetanei.