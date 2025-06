Lavoro FdI Napoli | Un diritto manifestare ma basta prepotenze

Lavoro FDI Napoli: un diritto manifestare, ma basta prepotenze. Pur comprendendo l’esasperazione di chi cerca un’occupazione, non è più tollerabile che pochi disoccupati con comportamenti illegittimi blocchino la città. È fondamentale distinguere tra il legittimo diritto di manifestare e le azioni violente, poiché incoraggiare comportamenti illeciti alimenta un clima di tensione e insicurezza in tutta la comunità. È tempo di agire responsabilmente per il bene di Napoli.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Pur comprendendo l'esasperazione di chi è in cerca di un'occupazione, non è più tollerabile che una piccola minoranza di disoccupati con comportamenti illegittimi blocchi le attività istituzionali di un'intera città. È fondamentale non confondere il legittimo diritto a manifestare con azioni prepotenti, chi incoraggia a comportamenti illeciti con l'adozione di toni violenti concorre esclusivamente ad alimentare una pericolosa spaccatura tra cittadini e istituzioni facendo aumentare il disagio sociale". Così in una nota il presidente del coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia Marco Nonno, il vicario Luigi Rispoli e il consigliere comunale di Napoli Giorgio Longobardi.

