Lavori per la nuova tangenziale | chiusa la statale per la Valsesia per 15 giorni

Se vi state preparando a tornare sulla strada verso la Valsesia, attenzione: la statale sarà chiusa per 15 giorni, dall’16 giugno al 4 luglio. Anas ha annunciato interventi fondamentali per collegare la nuova tangenziale di Novara con il tratto già aperto, garantendo un percorso più sicuro e efficiente. Restate aggiornati per evitare disagi e pianificare al meglio i vostri spostamenti in questa fase cruciale di lavori.

Chiusa per due settimane la strada per la Valsesia all'altezza di Nibbia. Anas ha comunicato che, per consentire l'esecuzione degli interventi di collegamento tra l'asse della tangenziale di Novara in costruzione e il tratto aperto al traffico, a partire da lunedì 16 giugno e fino a venerdì 4.

In questa notizia si parla di: tangenziale - chiusa - valsesia - lavori

