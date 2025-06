Lavori fermi al porto si attende il parere favorevole della Valutazione di impatto ambientale

I lavori di riqualificazione del nuovo porto di Pescara sono temporaneamente sospesi, in attesa del parere favorevole sulla valutazione di impatto ambientale. Durante la commissione Lavori Pubblici, presieduta dal consigliere Massimo Pastore, si è discusso dell’importanza strategica di quest’opera per la città , evidenziando le sfide da superare prima di poter procedere. La questione centrale rimane la Via (Valutazione...).

I lavori di riqualificazione del nuovo porto sono fermi. Nel corso della commissione Lavori Pubblici, presieduta dal consigliere Massimo Pastore, si fa il punto su un’opera “strategica” per la cittĂ di Pescara, ma ancora molto distante dalla fattiva realizzazione. Il punto è la Via (Valutazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Lavori fermi al porto, si attende il parere favorevole della Valutazione di impatto ambientale

In questa notizia si parla di: lavori - fermi - porto - valutazione

Torre San Gennaro, lavori fermi: sindaco replica a nota della Capitaneria di Porto - Il sindaco di Torchiarolo, Elio Ciccarese, si difende dalle accuse della Capitaneria di Porto di Brindisi, che lo ha definito "bugiardo" riguardo ai lavori fermi per il rifacimento del manto a Torre San Gennaro.

Porto, lavori a rilento. "Ci sentiamo presi in giro" . Licia Fioravante, vicesindaco e assessore alle AttivitĂ produttive, non ci sta. Le dichiarazioni fatte dal coordinatore della Zes unica, Giosi Romano, nel corso della sua ultima visita in Abruzzo in merito ai lavori n Vai su Facebook

Lavori fermi al porto, si attende il parere favorevole della Valutazione di impatto ambientale; Ancona, Ultimo miglio, disco verde del Ministero: il cantiere della bretella al via in 1 mese; Via Roma, il cantiere della discordia: Lavori fermi e degrado ovunque.

Porto Sant'Elpidio, scuola Collodi, il conto è salato: servono altri 1,2 milioni. Lavori fermi da mesi, summit tra la giunta e le famiglie msn.com scrive: Domanda difficile: bisogna mettere sul piatto 1,2 milioni di euro in più rispetto alle previsioni.