Lavori di ammodernamento chiude per 5 mesi la stazione ecologica di via Nobili

Lavori di ammodernamento chiudono la stazione ecologica di via Nobili per 5 mesi, segnando un passo importante verso un futuro più sostenibile. Il progetto del Gruppo Hera, approvato dal Comune di Modena e finanziato anche dai fondi PNRR, mira a creare un centro di raccolta più efficiente e all’avanguardia. Durante questa fase di ristrutturazione, l’obiettivo è offrire ai cittadini un servizio ancora migliore, più rapido e rispettoso dell’ambiente. I lavori inizieranno...

Una stazione ecologica ancora più funzionale e moderna. È l'obiettivo del progetto del Gruppo Hera, approvato dal Comune di Modena e realizzato dalla multiutility anche grazie a fondi Pnrr, che prevede la ristrutturazione del centro di raccolta Leonardo di via Nobili. I lavori inizieranno.

