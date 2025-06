Lavora come consulente ma la Regione gli chiede la restituzione degli stipendi | professore Unipa vince ricorso

Un professore dell’Università di Palermo, originario di Casteltermini, ha vinto un ricorso contro la richiesta della regione di restituire gli stipendi conseguiti durante il lavoro come consulente. La vicenda mette in luce le complessità e i diritti dei professionisti coinvolti in incarichi pubblici, dimostrando che la giustizia può fare la differenza anche in situazioni apparentemente intricate. La sua vittoria apre nuovi scenari per tanti altri professionisti in casi simili.

Un professore della facoltà di ingegneria e architettura dell’Università degli studi di Palermo, originario di Casteltermini, ha partecipato ad una selezione promossa dal Dipartimento nazionale della funzione pubblica per il conferimento di incarichi a professionisti chiamati a supportare le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Lavora come consulente ma la Regione gli chiede la restituzione degli stipendi: professore Unipa vince ricorso

