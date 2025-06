L’auto vola contro un escavatore | l’impatto è spaventoso la tragedia a soli 19 anni

Un incidente sconvolgente ha scosso la provincia di Bolzano, lasciando un vuoto incolmabile: Raphael Patscheider, giovane di soli 19 anni, ha perso la vita dopo un terribile scontro tra la sua auto e un escavatore. La tragedia, avvenuta lo scorso 5 giugno lungo una strada di campagna, ha attirato l’attenzione di tutta la comunità . Una perdita che ci ricorda quanto la sicurezza sia un tema cruciale e urgente.

Non ce l'ha fatta Raphael Patscheider, il giovane di 19 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lo scorso 5 giugno. Dopo giorni di lotta tra la vita e la morte, è spirato all' ospedale di Bolzano, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Il tragico incidente si era verificato lungo la strada che collega San Valentino ad Alsago, in provincia di Bolzano. A bordo dell' autovettura coinvolta si trovavano in totale tre persone, due delle quali avevano riportato solo ferite lievi. Il veicolo su cui viaggiava Raphael si era schiantato violentemente contro un escavatore fermo sul ciglio della carreggiata.