Lautaro Martinez ribadisce | Col Monterrey bellissimo match!

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter e protagonista di un’esordio emozionante al Mondiale per Club contro il Monterrey, ha già espresso tutta la sua entusiasmo su ESPN. Dopo due intense sessioni di allenamento a Los Angeles, il suo ritorno in squadra è imminente, pronto a rappresentare l’Italia in questa sfida globale. Con una finale di Champions League ancora da riscattare, è il momento di voltare pagina e puntare con determinazione verso nuovi traguardi.

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha già parlato su ESPN dell’esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey. Il giocatore non vede l’ora di iniziare il torneo. TORNEO – L’ Inter da pochi giorni si trova negli Stati Uniti. Ha fatto già due allenamenti a Los Angeles, ma non con tutti. Solo domani torneranno gli ultimi nazionali, tra cui proprio Lautaro Martinez. C’è una finale di Champions League da riscattare ed è il momento di voltare pagina definitivamente dopo l’addio di Simone Inzaghi. Cristian Chivu è il nuovo allenatore nerazzurro e farà la sua conferenza di presentazione domani sera alle 23. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez ribadisce: «Col Monterrey bellissimo match!»

