Lautaro Martinez punta il Monterrey | Vogliamo dare tutto per l’Inter avremo una motivazione extra

Lautaro Martinez si prepara con grinta per la sfida contro il Monterrey, determinato a dare il massimo per l’Inter. Dopo aver ritrovato il ritmo nel ritiro di Los Angeles e superato le sfide fisiche della stagione, il suo obiettivo è chiaro: far tremare gli avversari e dimostrare il proprio valore. Con una motivazione extra, Lautaro è pronto a scrivere un’altra pagina di successo. L’Inter può contare su di lui: ora più che mai.

Dopo aver ritrovato i suoi compagni nel ritiro di Los Angeles, Lautaro Martinez ha parlato della sfida al Monterrey ai microfoni di ESPN. L’ Inter ha ritrovato oggi Lautaro Martinez, che ha raggiunto i suoi compagni nel ritiro di Los Angeles. Dopo aver chiuso il campionato e la Champions League in precarie condizioni fisiche, il CT dell’Argentina Scaloni ha deciso di risparmiarlo, non facendogli disputare nemmeno un minuto durante la sosta nazionali. Il Toro arriva dunque al Mondiale per Club relativamente fresco (ammesso che si possa utilizzare questo termine per una stagione così lunga) ed è in lizza per una maglia da titolare contro il Monterrey. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez punta il Monterrey: «Vogliamo dare tutto per l’Inter, avremo una motivazione extra»

