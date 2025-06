Laura Santi riceve il baiocco d' oro | È un riconoscimento condiviso per una battaglia comune Ma adesso basta piangere

Laura Santi riceve il prestigioso Baiocco d’Oro, simbolo di riconoscimento e gratitudine condivisa per una battaglia comune. Un momento di grande emozione, sottolineato dall’affetto sincero della comunità e dalla commozione della sindaca Vittoria Ferdinandi. Dopo tanto impegno, ora è il momento di voltare pagina, con il cuore pieno di speranza e determinazione. E la vera vittoria, oggi, è nel sentimento di unità che unisce tutti noi.

“Vi voglio bene amici, adesso basta piangere”. Laura Santi ha affisso al cuore il Baiocco d’oro che ha appena ricevuto dalla sindaca Vittoria Ferdinandi, la prima a commuoversi, “Oggi sarà dura eh” aveva annunciato prima di avviare la cerimonia per l’assegnazione a Laura del Baiocco d’oro. E la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Laura Santi riceve il baiocco d'oro: "È un riconoscimento condiviso per una battaglia comune. Ma adesso basta piangere"

In questa notizia si parla di: laura - baiocco - santi - adesso

Il Baiocco d'Oro a Laura Santi per la sua lotta per i diritti civili - Il Baiocco d'Oro a Laura Santi, giornalista perugina e combattente per i diritti civili, è un riconoscimento che onora il suo coraggio e la sua determinazione nella lotta contro la Sla e per il diritto al fine vita.

Il Baiocco d'Oro a Laura Santi per la sua lotta per i diritti civili https://ift.tt/WPg4U2R https://ift.tt/AVTtLkU Vai su X

Laura Santi riceve il baiocco d'oro: È un riconoscimento condiviso per una battaglia comune. Ma adesso basta piangere; Consegnato a Laura Santi il Baiocco d’Oro, massimo riconoscimento della città di Perugia; Baiocco d’oro a Laura Santi: «Governo tenga conto della sofferenza delle persone».

Perugia: Baiocco d’oro a Laura Santi per la battaglia sui diritti civili Da umbria24.it: 30, nella Sala Rossa di Palazzo dei Priori, sarà conferito il Baiocco d’oro a Laura Santi, in segno di riconoscimento per il coraggio dimostrato nella sua battaglia per i ...