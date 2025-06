Laura Maddaloni sulla chiusura anticipata di The Couple | Amaro in bocca la reazione quando le è stato comunicato

Laura Maddaloni rivela il retroscena della chiusura anticipata di The Couple, un colpo al cuore per i fan e i protagonisti. Con grande sincerità , la campionessa olimpica descrive la reazione scossa che ha avuto quando, senza telecamere, le è stato comunicato che il reality si sarebbe concluso in anticipo e senza il tanto ambito montepremi. Una storia carica di emozioni e delusioni da scoprire, perché dietro ogni decisione ci sono sempre sentimenti profondi da rispettare. Continua a leggere.

Laura Maddaloni ripercorre il momento in cui, senza telecamere, la redazione di The Copule le ha cominciato che il reality avrebbe chiuso con ampio margine di anticipo rispetto alla tabella di marcia e senza l'assegnazione del montepremi da un milione di euro.

