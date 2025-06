Laura Maciocia Va in pensione la maestra di tutti

Laura Maciocia, figura amata e stimata, si prepara a chiudere un capitolo prestigioso della sua vita dopo oltre 42 anni di dedizione alla scuola. Originaria di Napoli e brianzola d’adozione, la sua passione per l’insegnamento ha illuminato generazioni di studenti. La sua storia è un inno all’amore per la didattica e alla vocazione, lasciando un’eredità indelebile che continuerà a ispirare tutti noi. Un ringraziamento speciale a Laura per aver scritto pagine indimenticabili nel cuore della comunità .

Dopo 42 anni e 10 mesi va in pensione la maestra Laura Maciocia, originaria di Napoli, ma brianzola d'adozione. Classe di concorso 1982, ha preso servizio alla scuola di Villasanta nell'anno scolastico 198283, dove è rimasta per 7 anni, prima di trasferirsi alla Salvo D'Acquisto di Monza, per 35 anni. "Ho fatto questo lavoro per scelta – racconta – sin da bambina, prima di 6 figli, giocavo a fare la maestra con i miei fratelli. Poi mi sono iscritta all'istituto magistrale, convinta di avviarmi verso la professione". Ha visto cambiare tanto la scuola, i bambini e le famiglie. "Oggi i bambini sono attratti da tante cose – racconta – Un ciclo dopo l'altro si evidenzia il calo di concentrazione.

