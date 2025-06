L’attacco di Israele decapita i vertici militari e scientifici iraniani | chi erano e perché erano importanti gli uomini uccisi nei raid

L’attacco israeliano che ha decapitato i vertici militari e scientifici iraniani ha scosso la regione, segnando un punto di svolta nelle tensioni geopolitiche. Questi uomini, figure chiave nell’ambito della difesa e dello sviluppo nucleare iraniano, erano considerati pilastri strategici. In Iran, le bandiere rosse sventolano alte, simbolo di una “vendetta” imminente nel segno dell’escatologia sciita. È il quarto episodio di questa escalation, e il ciclo di rappresaglie sembra appena cominciato.

