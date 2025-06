L’attacco di Israele all’Iran pesa sulle Borse | Milano chiude a -1,28%

L’attacco di Israele ai siti nucleari dell’Iran ha scosso i mercati finanziari, portando Piazza Affari a chiudere in ribasso dell’1,28%. Le tensioni geopolitiche continuano a influenzare gli investimenti e i titoli principali, con alcune eccezioni. In un contesto così volatile, gli investitori devono rimanere vigili per cogliere le opportunità e proteggersi dai rischi emergenti. La situazione rimane fluida e richiede attenzione costante.

Roma, 13 giu. (askanews) – L’attacco di Israele ai siti nucleari dell’Iran pesa sulla chiusura di Piazza Affari e delle principali Borse europee. Milano ha archiviato la seduta in calo con gli indici Ftse Mib e All Share che hanno perso l’1,28% (Ftse Mib a 39.438,75 punti e All Share a 45.851,30 punti). Chiusura in forte ribasso per Nexi (-4,83%), Stellantis (-3,39%), Campari (-3,40%) e Azimut (-3,20%). Tra i pochi titoli positivi sul listino principale milanese, si distinguono quelli del comparto energetico e della difesa, con Italgas (+1,09%), A2a (+0,90%), Eni (+1,04%) e Leonardo (+0,43%). Il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente spaventa anche le altre piazze europee, mentre il prezzo del petrolio corre con il Wti che sale oltre i 72 dollari al barile (+6,35%) e il Brent a 73,63 dollari (+6,16%). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: attacco - israele - iran - pesa

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

Giovedì notte Israele ha attaccato siti militari e nucleari in Iran. L'attacco, in diverse ondate, è ancora in corso e «proseguirà per giorni» (ha detto il governo di Tel Aviv), e ha avuto come obiettivi anche diverse figure chiave iraniane, vertici militari e scienziati ch Vai su Facebook

L’attacco di Israele all’Iran pesa sulle Borse: Milano chiude a -1,28%; Borsa Milano in rosso dopo attacco di Israele in Iran. In calo i mercati europee. In rialzo oro e petrolio; Borsa Usa in calo su conflitto Israele-Iran che pesa su propensione al rischio.

L’attacco di Israele all’Iran pesa sulle Borse: Milano chiude a -1,28% - (askanews) – L’attacco di Israele ai siti nucleari dell’Iran pesa sulla chiusura di Piazza Affari e delle principali Borse europee. Scrive askanews.it

Borsa Usa in calo su conflitto Israele-Iran che pesa su propensione al rischio - I principali indici di Wall Street sono in calo dopo che l'attacco di Israele alle strutture nucleari iraniane ha innescato un'escalation delle tensioni in Medio Oriente e ha intaccato la ... Segnala msn.com

Attacco di Israele in Iran, quali conseguenze ha sull'economia - Il petrolio è schizzato del 9% in una giornata, le borse hanno perso centinaia di miliardi e l'oro ha toccato record storici mentre gli investitori temono un effetto domino sull'economia globale ... Lo riporta wired.it