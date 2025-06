L’attacco di Israele all’Iran cambia gli equilibri sul nucleare Alcaro e Castelli spiegano perché

L’attacco di Israele all’Iran, sferrato nella notte di venerdì 13 giugno sotto l’operazione “Rising Lion”, scuote gli equilibri geopolitici e nucleari del Medio Oriente. Con colpi mirati alle infrastrutture strategiche di Natanz e alle figure di spicco della catena di comando, questa azione rischia di riaccendere tensioni vecchie e nuove. Ma cosa significa davvero per il futuro del nucleare e della stabilità regionale? Alcaro e Castelli spiegano perché questa mossa potrebbe cambiare tutto.

Israele ha colpito duramente l’Iran. Le ondate di attacchi aerei, lanciate nelle prime ore di venerdì 13 giugno, hanno preso di mira le infrastrutture nucleari e militari della Repubblica islamica. L’operazione, denominata “Rising Lion”, ha avuto un impatto importante, colpendo l’impianto di arricchimento dell’uranio di Natanz e altre installazioni strategiche. Colpiti anche alcune figure chiave sia della catene di comando militare (sia laica che teocratica) sia del programma nucleare. Teheran ha risposto con uno sciame di droni inviato contro il territorio israeliano: per buona parte intercettati, potrebbero essere solo la prima fase della vendetta, ma anche Israele ha fatto sapere che i suoi attacchi potrebbero continuare. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’attacco di Israele all’Iran cambia gli equilibri sul nucleare. Alcaro e Castelli spiegano perché

In questa notizia si parla di: israele - iran - attacco - cambia

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

L’attacco israeliano ai siti nucleari iraniani non arriva come una sorpresa: la tensione diplomatica tra Stati Uniti, Israele e Iran è salita alle stelle, mentre l’idea di un accordo sul nucleare diventa sempre più debole. La vera domanda è se le parti coinvolte vorra Vai su Facebook

L'attacco di Israele all'Iran: lo speciale del Tg La7 Vai su X

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Media: nella capitale almeno 78 morti - Abc News: gli Stati Uniti hanno fornito informazioni di intelligence a Israele; Guerra Medio Oriente, Israele attacca Iran. Media: a Teheran 78 morti e 329 feriti. LIVE; Attacco israeliano, l’esperto: “L’Iran è molto debole militarmente”.

Israele vuole smantellare il regime iraniano dall’interno. Così si spiega il cambio di passo Scrive ilfattoquotidiano.it: Israele sembra operare con un livello di infiltrazione e selettività tale da sollevare dubbi profondi all’interno dell’Iran.