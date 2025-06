L’attacco all’Iran fa colare a picco le Borse asiatiche | vola il petrolio

L’attacco all’Iran scuote i mercati asiatici, facendo crollare le borse e facendo schizzare il prezzo del petrolio alle stelle. Le conseguenze di questa escalation geopolitica si fanno sentire rapidamente, minacciando stabilità e investimenti in tutto il mondo. Stando alle ultime notizie, anche la Casa Bianca sarebbe stata informata dell’azione militare, aumentando l’incertezza globale. È il segnale di un’area in piena fibrillazione, con ripercussioni che potrebbero estendersi ben oltre i confini mediorientali.

Tra le primissime conseguenze dell’attacco di Israele all’Iran c’è il tracollo delle Borse, per ora di quelle asiatiche. Trump sarebbe stato “informato” dell’imminente attacco di Israele all’Iran e lo avrebbe dichiarato a un giornalista di Fox News. Del resto, la Casa Bianca nelle scorse ore aveva disposto un ordine di allontanamento per parte del personale . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - L’attacco all’Iran fa colare a picco le Borse asiatiche: vola il petrolio

In questa notizia si parla di: attacco - iran - borse - asiatiche

Trump e Iran vicini a un accordo. Netanyahu pronto all’attacco? - Trump e Iran si avvicinano a un possibile accordo, mentre Netanyahu si prepara all'ipotesi di un attacco.

