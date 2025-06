Latina infermiera arrestata per pedopornografia | i colleghi avevano denunciato il suo cambiamento

Una vicenda che ha sconvolto Latina, coinvolgendo un'infermiera accusata di gravissimi reati legati alla pedopornografia. I colleghi avevano notato un cambiamento sospetto in lei, inizialmente pensato a una crisi personale, ma le indagini hanno rivelato una realtà ben più oscura. Questa drammatica storia mette in luce l’importanza di vigilare e denunciare comportamenti anomali, perché la tutela dei più vulnerabili deve essere sempre prioritaria.

Quella che all'inizio sembrava la storia di una donna in difficoltĂ , forse vittima di una relazione tossica, si è trasformata in un caso giudiziario gravissimo. Un'infermiera in servizio presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina è stata arrestata con l'accusa di detenzione e produzione di materiale pedopornografico. Insieme a lei sono finiti in manette due persone: un tecnico della Asl con cui aveva avuto una relazione, e la moglie di quest'ultimo. Una segnalazione nata dalla preoccupazione. L'indagine è partita in modo del tutto inaspettato. Alcuni colleghi dell'infermiera si sono rivolti a un centro antiviolenza e al commissariato di zona, preoccupati per i cambiamenti improvvisi della donna: si era isolata, era visibilmente dimagrita, e sul corpo portava lividi sospetti.