L’Atalanta ha riscattato Odilon Kossounou dal Bayer Leverkusen per 20 milioni

L’Atalanta ha ufficialmente riscattato Odilon Kossounou dal Bayer Leverkusen, investendo 20 milioni di euro. Il talentuoso difensore ivoriano, che si è distinto con 23 presenze tra campionato e competizioni europee, rafforza ulteriormente la linea difensiva nerazzurra. Un acquisto strategico per la stagione, che sottolinea l’ambizione del club di puntare in alto. Ora, il futuro di Kossounou a Bergamo si prospetta ancora più brillante, consolidando il suo ruolo chiave nella squadra.

Bergamo – L’Atalanta ha trovato un accordo con il Bayer Leverkusen per riscattare a titolo definitivo, con uno scontro del 20%, scendendo a quota 20 milioni, Odilon Kossounou. Il 24enne difensore centrale ivoriano ha giocato quest’anno a Bergamo con la formula del prestito oneroso per 5 milioni, collezionando 23 presenze, di cui 18 in campionato, 4 in Champions e 1 in Supercoppa Italiana, facendo benissimo da ottobre a metà gennaio, quando è stato costretto a fermarsi per un grave infortunio che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico al tendine eseguito il 16 gennaio a Barcellona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net