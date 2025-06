L’associazione Grd a bordo della nave Amerigo Vespuci

Il prossimo sabato, la città di Genova sarà protagonista di un evento unico: l’ultima tappa del Vespucci Tour a bordo della maestosa nave Amerigo Vespucci, simbolo della Marina Italiana. Un’occasione speciale resa possibile grazie all’invito della ministra Alessandra Locatelli, che ha voluto coinvolgere realtà impegnate nell’inclusione sociale. Tra queste, l’associazione GRD di Cesena, pronta a portare il suo contributo in questa emozionante giornata di condivisione e sensibilizzazione...

L’associazione Grd di Cesena parteciperà sabato a Genova all’ultima tappa del Vespucci Tour, a bordo della nave Amerigo Vespucci, simbolo della Marina militare Italiana rientrata in patria dopo un lungo giro del mondo. L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’invito della ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, che ha voluto coinvolgere realtà impegnate quotidianamente nella promozione dell’ inclusione sociale e della piena partecipazione delle persone con disabilità. A prendere parte all’evento saranno i ragazzi dell’associazione, accompagnati dall’équipe educativa di Grd Cesena, per una giornata che unisce il valore simbolico della storica imbarcazione italiana alla forza dell’inclusione e della condivisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it