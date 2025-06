L’associazione contro il bullismo. Al Dehon “Io non ho paura del buio“.

L’associazione “Io non ho paura del buio” nasce dall’urgenza di combattere il bullismo e proteggere i giovani. Promossa da Alfredo Francavilla e Maria Cristina Lorusso, genitori di due quindicenni vittime di un’aggressione brutale a Milano, questa iniziativa si impegna a sensibilizzare e prevenire comportamenti violenti tra coetanei. Episodi come questi non devono restare impuniti: insieme possiamo fare la differenza e creare un ambiente più sicuro per tutti.

Presentata a Monza nei giorni scorsi l’associazione “Io non ho paura del buio“, promossa da Alfredo Francavilla e Maria Cristina Lorusso, genitori di due ragazzi quindicenni, aggrediti e picchiati a sangue a Milano, lo scorso 7 febbraio, all’Arco della Pace, da una banda di coetanei poco più grandi. "Si è trattato di un’aggressione non per rubare, ma per il puro gusto di pestare a sangue dei ragazzi", sottolinea Alfredo Francavilla. Episodi di violenza a cura di bande di ragazzi sempre più giovani non hanno quartiere, non riguardano solo la metropoli, ma anche la Brianza. Per questo motivo i due genitori stanno dando vita all’associazione, desiderosi di creare una rete che penetri Milano, la Brianza e poi tutta la Lombardia, per sensibilizzare i giovani delle scuole e dei centri di aggregazione, per dare voce alla loro rabbia e al loro disagio, nella speranza di porre fine a questi atti di violenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it