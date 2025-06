L’assalto è cominciato Movimenti nel Pd scattato il piano per l’alternativa a Elly Schlein

Il cuore pulsante del Pd si agita, con il movimento dell’assalto 232 e il piano emergente per un’alternativa a Elly Schlein. Il tonfo dei referendum sostenuti dalla Cgil ha acuito le tensioni interne, scuotendo le fondamenta del partito. La chiamata alle armi delle correnti riformiste segna una svolta decisa: è arrivato il momento di superare le incertezze e scegliere il cammino da seguire, poiché il futuro del Pd dipende da questa cruciale scelta.

Il tonfo dei referendum sostenuti dalla Cgil, con la ben nota illusione di una vittoria mediatica durata appena due giorni, ha avuto un effetto immediato nel Partito Democratico: la sirena d’allarme ha iniziato a suonare forte. Non è più tempo di incertezze o attese tattiche, dicono sempre più esplicitamente i cosiddetti “sediziosi”, l’ala riformista del Pd che fatica a riconoscersi nella linea imposta dalla segretaria. Ed è proprio Elly Schlein a finire sotto i riflettori, accusata di aver abbracciato l’asse ideologico di Maurizio Landini per calcolo, mettendo in vetrina l’alleanza “a tre posti” con Movimento 5 Stelle e Avs, più per bisogno simbolico che per concretezza politica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: elly - schlein - assalto - cominciato

Elly Schlein, l'unica a volere più immigrati in tutta Europa - Elly Schlein si distingue in Europa per la sua apertura verso una maggiore immigrazione, contrastando la retorica di altri politici.

Domani, venerdì 23 maggio, la Segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein sarà a Trento alle ore 11.00 presso la Sala Depero del Palazzo della Provincia per intervenire nell’ambito del Festival dell’Economia. L’incontro è dedicato a “Dazi, impre Vai su Facebook

I guerrafondai del Pd mettono nel mirino Elly Schlein: è partita la caccia alla segretaria; L'assalto ai pro life è frutto della rivolta sociale targata Cgil; Vi racconto le contraddizioni della piazza di Michele Serra.

Pd, ecco il piano per fare fuori Schlein: da Mr Tasse a Prodi e Bettini: chi lavora all'alternativa iltempo.it scrive: Il flop di giugno sui referendum (e ancora di più la vittoria inventata per 48 ore), ha fatto suonare la sveglia.