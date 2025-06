Lascia l' auto parcheggiata e la trova senza ruote FOTO

Firenze si sveglia ancora una volta vittima di un episodio inquietante: un’auto lasciata parcheggiata in viale Malta, Campo di Marte, e trovata senza due ruote. La foto, pubblicata questa mattina dal consigliere del Quartiere 2 Simone Sollazzo (Fratelli d'Italia), evidenzia un gesto che solleva molte domande sulla sicurezza e il rispetto per i cittadini. La città si interroga: quali misure adottare per garantire la tutela dei residenti?

Ha lasciato l'auto parcheggiata in viale Malta, Campo di Marte, è l'ha trovata senza due ruote. La foto - dove si vede la vettura sollevata da un 'crick' e senza due ruote, è stata pubblicata questa mattina dal consigliere del Quartiere 2 Simone Sollazzo (Fratelli d'Italia).

