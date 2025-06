L’arte della capoeira invade piazza Sicilia

L'arte della capoeira invade Piazza Sicilia, portando un'energia contagiosa e un messaggio di inclusione. Domani, vibrazioni musicali e movimenti si intrecceranno in "Desequilibrio in Piazza", un evento gratuito che celebra la ricchezza culturale di questa tradizione brasiliana. Promossa dall’Associazione Aps Desequilibrio, questa festa nasce dalla passione per una lotta-danza con radici profonde nell’epoca degli schiavi africani, unendo storia, arte e comunità in un’unica grande celebrazione.

Domani piazza Sicilia vibrerĂ a ritmo di musica con " Desequilibrio in Piazza ", un evento gratuito e aperto a tutti che celebrerĂ la ricchezza culturale e il potere inclusivo della capoeira. La festa è stata lanciata dall'associazione Aps Desequilibrio, nata dalla passione dei suoi animatori per la tradizionale lotta brasiliana simile a una danza che affonda radici secolari nell'epoca in cui gli schiavi africani si fronteggiavano nelle piantagioni dell'allora colonia portoghese. Si parte alle 17 con una lezione gratuita di danza afro tenuta da Delma Danza, accompagnata dai ritmi incalzanti di TocToc.

“Desequilibrio in Piazza” - Musica, danza, cultura e salute convergono nella capoeira, disciplina afrobrasiliana intesa anche come filosofia di vita. Sabato 14 giugno, piazza Sicilia, dalle h 17:00 per il resto della giornata: lezione di danza afro, musica dal viv Vai su Facebook

