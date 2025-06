L’arte come unico mezzo per capire davvero la tecnologia

L’arte emerge come l’unico strumento autentico per svelare le sfumature nascoste della tecnologia. Mentre il mondo digitale si presenta come un mare di schermi e superficialità, si cela un lato oscuro che plasma la nostra esistenza, trasformandoci in numeri e oggetti. Attraverso le pagine di *Criptopoetica* di Nadim Samman, possiamo scoprire questa realtà nascosta, riscoprendo il valore profondo dell’arte come chiave di comprensione e resistenza.

