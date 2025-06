L' arsenale iraniano | tutti i missili di Teheran e la capacità di lanciare testate nucleari

L’arsenale iraniano è un vero e proprio colosso strategico, con missili avanzati e una capacità di lancio di testate nucleari che incute rispetto e timore nel panorama internazionale. Teheran si presenta come un attore sempre più determinato a difendere i propri interessi e a mantenere il suo potere di deterrenza. Ma quali sono le reali potenzialità del suo arsenale? La risposta potrebbe cambiare gli equilibri regionali e globali, e…

Roma, 13 giugno 2025 – Alla fine è successo: la scorsa notte Israele ha attaccato e colpito una serie di basi militari e centri dedicati all'arricchimento dell'uranio in Iran. Teheran ha già fatto sapere che la sua risposta sarà "devastante", ribadendo il suo diritto al nucleare proprio per difendersi dagli attacchi dello Stato ebraico. L’arsenale iraniano. In effetti, il regime dei pasdaran può contare su un arsenale di tutto rispetto, sebbene al momento non siano mai state testate delle armi di distruzione di massa. Il dubbio c'è: Teheran finanzia un grande programma nucleare, l'Aiea ha appena approvato una risoluzione contro il Paese e per l'Idf dispone di materiale sufficiente a produrre 15 bombe atomiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net