Larissa Iapichino si tuffa in Diamond League dopo aver superato i 7 metri tornano Dosso e Riva

Larissa Iapichino si prepara a brillare ancora una volta alla Diamond League di Stoccolma, dopo aver raggiunto un incredibile traguardo superando i 7 metri per la prima volta in carriera. La giovane campionessa italiana, tornata in pista da vera protagonista, promette emozioni forti e record da primato. La sua performance sarà uno degli eventi più attesi della giornata, confermando il suo status di stella emergente dell’atletica internazionale.

La Diamond League farà tappa a Stoccolma (Svezia) nella giornata di domenica 15 giugno, preceduta il giorno prima da un antipasto dove vedremo all'opera le prime italiane, ovvero Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nel salto con l'asta. L'azzurra più attesa sarà Larissa Iapichino, che dopo aver superato i sette metri per la prima volta in carriera (7.06 a Palermo) tornerà in gara da campionessa della massima competizione internazionale itinerante per fronteggiare l'oro olimpico Tara Davis, l'oro mondiale Ivana Spanovic, l'oro europeo Malaika Mihambo e l'iridata indoor Claire Bryant. La Campionessa d'Europa proverà a migliorarsi ulteriormente in una giornata di fuoco dove rivedremo all'opera anche Federico Riva sui 1500 metri dopo aver siglato il record italiano del miglio e Zaynab Dosso, che ha debuttato all'aperto in quel di Oslo con 11.

