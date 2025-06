L’Arena di Verona con il Nabucco si trasforma in un palcoscenico cosmico

L'Arena di Verona si trasforma in un palcoscenico cosmico con il Nabucco di Stefano Poda, un evento che ha conquistato il cuore di tutti. La serata ha portato un mix potente di tradizione e innovazione, un vero rito collettivo tra musica, emozioni e tecnologia. Un'apertura memorabile per la 102a edizione dell'Arena Opera Festival, capace di proiettare lo spettatore in un viaggio tra passato e futuro. E questa magia continua…

(Adnkronos) – Una visione potente, un rito collettivo, un'apertura memorabile. Il Nabucco firmato da Stefano Poda ha inaugurato questa sera, con un trionfo di ovazioni da parte del pubblico, la 102a edizione dell'Arena Opera Festival, trasformando l'anfiteatro veronese in un crocevia di passato e futuro, di simboli universali e tecnologia spettacolare. L'opera di Giuseppe Verdi, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: arena - nabucco - verona - trasforma

All’Arena di Verona al via l’Opera Festival 2025, apre Nabucco - All'Arena di Verona, il sipario si apre sul 2025 con l'attesissimo Opera Festival, inaugurato dall'imponente Nabucco di Verdi.

Arena Opera Festival 2025: la grande lirica illumina Verona Dal 13 giugno al 6 settembre, l’Arena di Verona si trasforma ancora una volta in un tempio della musica con il 102° Arena di Verona Opera Festival. Un appuntamento che da oltre un secolo rappre Vai su Facebook

L'Arena Verona con il Nabucco si trasforma in un palcoscenico cosmico; Arianna Montefiori e il gesto d’amore di Briga: “Sapeva che avevo paura e…”; Arena di Verona, una «prima» con quattro ministri: «Città da tutto esaurito».

L'Arena Verona con il Nabucco si trasforma in un palcoscenico cosmico - il Coro della Fondazione Arena, diretto da Roberto Gabbiani, ha raggiunto il cuore del pubblico con un "Va', ... Lo riporta msn.com

Nabucco riapre l’Arena di Verona con una messa in scena hi-tech e forti richiami al conflitto in Medio Oriente - Il ritorno di Nabucco all’Arena di Verona nel 2025 riflette le tensioni attuali tra Israele e Gaza, con la direzione di Pinchas Steinberg e una produzione tecnologica che unisce tradizione e modernità ... Riporta gaeta.it

All'Arena di Verona irrompe un Nabucco hi-tech - Il 'Nabucco', una delle opere 'manifesto di Verdi, e del Risorgimento italiano, ha riaperto stasera il palcoscenico dell'Arena di Verona, per la 'prima' della stagione lirica 2025. Segnala ansa.it