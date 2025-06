L' appuntamento alle poste si prende al telefono Gestisce tutto l' intelligenza artificiale

Prenotare un appuntamento alle poste non è mai stato così semplice: grazie all’intelligenza artificiale, ora puoi gestire tutto al telefono, risparmiando tempo e stress. Anche in provincia di Arezzo, i cittadini possono prenotare il loro accesso agli uffici postali in modo rapido ed efficiente, riducendo le code e migliorando l’esperienza complessiva. Nei 24 uffici dotati del gestore delle attese, oltre alle prenotazioni online, basta...

Poste italiane: al via l’appuntamento telefonico anche negli uffici postali della provincia di Arezzo - Poste Italiane rivoluziona ancora una volta l’esperienza dei cittadini: da oggi, anche negli uffici postali della provincia di Arezzo, è possibile prenotare un appuntamento telefonico.

