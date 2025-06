L’approvazione del Ddl Spazio apre il mercato italiano a Starlink

L’approvazione del Ddl Spazio in Parlamento segna una svolta storica per il mercato italiano, aprendo le porte a Starlink, il rivoluzionario sistema di internet satellitare di SpaceX di Elon Musk. Questa innovazione potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui accediamo alla rete, garantendo connettività anche nelle aree più remote. È un passo avanti che promette di amplificare l’efficienza e la competitività del nostro paese nel settore digitale. La rivoluzione digitale è ormai alle porte.

L’approvazione definitiva in Parlamento del Ddl Spazio, avvenuta mercoledì 11 giugno, potrebbe aprire definitivamente le porte a Starlink, il sistema di internet satellitare di SpaceX, di cui Elon Musk è Ceo. Già a settembre, l’ex responsabile del Doge (il dipartimento dell’Efficienza governativa statunitense) ha rilanciato un tweet sul ruolo dell’articolo 25 del disegno di legge nell’aprire la strada a Starlink come «sistema di backup italiano». Ora, però, pare tutto molto più concreto. Ilario Lombardo scrive su La Stampa che Starlink starebbe facendo il suo ingresso in Italia «a pezzi», senza fare troppo rumore, in attesa di chiarimenti ufficiali da parte del governo di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’approvazione del Ddl Spazio apre il mercato italiano a Starlink

In questa notizia si parla di: approvazione - spazio - starlink - apre

Approvata la legge italiana sull'economia dello Spazio. L'ASI diventa una vera e propria autorità garante in tema di attività spaziali Vai su X

L’ombra di Elon Musk su questo provvedimento? Secondo Silvia Fregolent, senatrice Italia Viva, nel Dl Spazio appena approvato in via definitiva da... Vai su Facebook

L’ingerenza di Musk | L’approvazione del Ddl Spazio apre il mercato italiano a Starlink; Approvato il Ddl sullo spazio in Senato; DL Spazio, l’Italia all’ombra di Starlink.

Il ddl Spazio è approvato definitivamente: Italia prima in Europa, ma è un regalo a Musk? Secondo hwupgrade.it: Via libera finale al disegno di legge che disciplina l'economia dello spazio con 76 voti favorevoli e 57 contrari.