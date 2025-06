L’appello di direttori e vicedirettori dei grandi giornali italiani al governo | Fateci entrare a Gaza

In un gesto senza precedenti, i direttori e vicedirettori dei principali giornali italiani si uniscono in un appello acceso al governo: “Fateci entrare a Gaza”. Con questa richiesta, chiedono di superare le barriere e i silenzi, per raccontare con chiarezza e coraggio la tragedia umanitaria che sta scuotendo quella terra. È un invito a non rimanere spettatori passivi, ma testimoni attivi di una realtà che chiede giustizia e voce.

I direttori e i vicedirettori dei più grandi giornali e media italiani hanno firmato un appello comune rivolto al governo italiano. Ecco il testo: “A Gaza si sta consumando una immane tragedia che ha spinto anche Papa Leone e il presidente Mattarella a denunciare il mancato rispetto dei diritti umani. È indispensabile testimoniare quanto accade a Gaza con gli occhi del giornalismo indipendente, raccogliendo le storie e le voci della popolazione inerme. La presenza dell’ informazione indipendente può contribuire a proteggere donne, bambini, anziani da crudeltà, persecuzioni e crimini di guerra. Chiediamo al governo italiano di farsi promotore, sia con le autorità israeliane sia in sede europea, di un’iniziativa risoluta per consentire l’ingresso nella Striscia ai giornalisti stranieri “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’appello di direttori e vicedirettori dei grandi giornali italiani al governo: “Fateci entrare a Gaza”

