L’Antica Pizzeria Da Michele su TeleCapri una serie TV in 8 episodi

Vivi un affascinante viaggio tra tradizione e passione con "Tra arte e sapori – Il Viaggio di Mariù", la nuova serie televisiva dedicata all’iconica Antica Pizzeria Da Michele, in onda da venerdì 13 giugno su TeleCapri. In otto episodi di 20 minuti, scoprirai i segreti di una leggenda della pizza napoletana, tra storia, arte e gusto. Non perdere questa deliziosa avventura, perché il sapore autentico della tradizione ti aspetta!

Venerdì 13 giugno alle 20:30 su TeleCapri (canale 15 del Digitale Terrestre) parte la messa in onda di “Tra arte e sapori – Il Viaggio di Mariù”, il programma dedicato a l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. Sono 8 gli episodi, per 20 minuti a puntata, che andranno in onda ogni venerdì, a partire dal 13 giugno alle 20:30 e in replica la domenica alle 20:00, sempre su TeleCapri. Il format televisivo, ideato e condotto da Mariù Adamo e prodotto da Goeldlin Production, intreccia la bellezza del territorio campano con la forza delle grandi storie italiane del gusto. Nato in Campania, terra ricchissima di arte, spiritualità e tradizione gastronomica, il progetto si sviluppa in otto puntate ambientate tra borghi, monumenti e piazze iconiche, raccontati con lo sguardo curioso e appassionato della giornalista Mariù Adamo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: telecapri - antica - pizzeria - michele

Tra arte e sapori – Il viaggio di Mariù: il nuovo programma di TeleCapri dedicato a l’Antica Pizzeria Da Michele in the world - Preparatevi a un viaggio tra tradizione e gusto con “Tra arte e sapori – Il Viaggio di Mariù”, il nuovo affascinante programma di TeleCapri.

Tra arte e sapori – Il viaggio di Mariù: su TeleCapri l’omaggio all’Antica Pizzeria Da Michele nel mondo -; Tra arte e sapori – Il viaggio di Mariù: il nuovo programma di TeleCapri dedicato a l’Antica Pizzeria Da Michele in the world; Tra arte e sapori - Il viaggio di Mariù: il nuovo programma di TeleCapri dedicato a l'Antica Pizzeria Da Michele in the world.

Tra arte e sapori – Il viaggio di Mariù: il nuovo programma di TeleCapri dedicato a l’Antica Pizzeria Da Michele in the world Scrive napolitoday.it: Otto episodi che andranno in onda ogni venerdì, a partire dal 13 giugno alle 20:30 e in replica la domenica alle 20:00 ...