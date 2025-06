Landscape from memory il nuovo album di Rival Consoles

landscape from memory, il nuovo album di Rival Consoles, invita all'esplorazione di paesaggi sonori profondi e coinvolgenti. Con una carriera che lo ha visto protagonista indiscusso della scena elettronica, Ryan Lee West continua a sorprendere con composizioni che uniscono tecnologia e emozione in modo magistrale. Questo lavoro rappresenta un nuovo capitolo nel suo percorso artistico, dove ogni nota diventa un viaggio emozionale da vivere fino in fondo.

Rival Consoles è stato contemporaneamente in primo piano e sullo sfondo della musica elettronica dalla fine degli anni 2000, suonando di fronte a 10.000 fan al Drumsheds o registrando il tutto esaurito alla Barbican Hall di Londra, pubblicando una vasta collezione di album scolpiti da synth che esplorano una miriade di stili diversi, ma sempre con l'emozione umana come stella polare. Produttore e musicista inglese, Ryan Lee West crea musica elettronica sperimentale e coinvolgente al punto da far sembrare umani i sintetizzatori. In arrivo il 4 luglio 'Landscape From Memory' è il frutto di un frustrante anno di riposo per l'artista.

