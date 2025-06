Lanciò Giorgia criticò Zelensky Quanto vedeva lungo il Cavaliere

Dall’orizzonte politico italiano si dipanano sfide e cambiamenti, con i riflessi delle eredità di Berlusconi e le nuove leve del governo Meloni che si affacciano all’orizzonte. Tra critiche, riforme e incertezze, il panorama nazionale si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Scopri le dinamiche che plasmeranno la prossima fase della politica italiana. Continua a leggere.

Dall’esecutivo Meloni (da lui battezzato) che si avvia a governare per cinque anni alla riforma della giustizia contro i magistrati politicizzati: le preziose eredità di Berlusconi a due anni dalla morte. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Lanciò Giorgia, criticò Zelensky. Quanto vedeva lungo il Cavaliere

