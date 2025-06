L' analista | Attacco Israele a Iran è dichiarazione di guerra totale

In un'onda di tensione crescente, gli attacchi israeliani contro l'Iran stanno scuotendo gli equilibri internazionali. Fawaz A. Gerges, stimato analista della LSE, definisce questa escalation una vera e propria "dichiarazione di guerra totale". Con circa 100 obiettivi colpiti e la morte di Hossein Salami, il rischio di un conflitto aperto si fa sempre piĂą concreto, mettendo in discussione la stabilitĂ globale. La situazione si sta evolvendo rapidamente, e il mondo osserva attentamente.

Roma, 13 giu. (askanews) - La serie di attacchi israeliani contro l'Iran è una dichiarazione di "guerra totale", secondo l'analista politico Fawaz A. Gerges, professore di relazioni internazionali alla London School of Economics. L'esercito israeliano ha colpito circa 100 obiettivi nella Repubblica Islamica, tra cui impianti nucleari, ucciso Hossein Salami, capo dei Guardiani della Rivoluzione islamica in Iran - potente corpo delle forze armate del Paese - altri alti funzionari militari e scienziati nucleari. "La grande domanda è se l'Iran avrĂ la volontĂ e le capacitĂ per rispondere con decisione contro Israele", ha spiegato l'esperto in un'intervista via Zoom con Afp. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'analista: "Attacco Israele a Iran è dichiarazione di guerra totale"

In questa notizia si parla di: iran - analista - dichiarazione - guerra

Israele: «Siamo in guerra con l'Iran, non è un'operazione» Vai su Facebook

L'analista: Attacco Israele a Iran è dichiarazione di guerra totale; Impennata del petrolio dopo gli attacchi all’Iran. Gli analisti: “Guardare all’Arabia Saudita”; Attacchi israeliani all’Iran, gli aggiornamenti.

L'analista: "Attacco Israele a Iran è dichiarazione di guerra totale" - La serie di attacchi israeliani contro l'Iran è una dichiarazione di "guerra totale", secondo l'analista politico Fawaz A. quotidiano.net scrive

Iran, 'attacco israeliano è una dichiarazione di guerra' - L'Iran ha affermato che gli attacchi mortali di Israele contro le sue strutture militari e nucleari sono una "dichiarazione di g ... Come scrive ansa.it

Nuovi raid israeliani in Iran, Teheran denuncia una “dichiarazione di guerra” - L’Iran ha definito una “dichiarazione di guerra” i massicci attacchi israeliani in territorio iraniano, mentre Donald Trump ha minacciato raid “ancora più brutali” se Teheran non firmerà un accordo su ... internazionale.it scrive