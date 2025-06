L’analisi di Ceccanti. Il Pd non ammette il ko. Ma rischia la fine del Pci.

L’analisi di Ceccanti ci invita a riflettere sul destino del PD, che rischia di seguire le orme del PCI. I referendum, lungi dall’essere una sconfitta definitiva, rappresentano un campanello d’allarme. È ora di affrontare con onestà questa realtà, anche quando il riconoscimento della verità sfida le convinzioni più radicate. Perché negare l’evidenza? La risposta apre uno squarcio sulla direzione futura del centrosinistra italiano.

Ceccanti La prima questione che tocca affrontare, anche se la risposta è scontata, è se i referendum siano stati una sonora sconfitta. Va affrontata perché, purtroppo, alcuni lo negano. Non tutti. Va reso merito all’onestà intellettuale del Manifesto, uno dei quotidiani che più li ha supportati, di ammetterlo sia col direttore Fabozzi sia col politologo Valbruzzi. Perché negare l’evidenza? Perché nonostante alcune spiegazioni parzialmente vere, che attribuiscono la responsabilità alla sola Cgil a cui i partiti non avrebbero a quel punto potuto sottrarsi, in realtà il sostegno a quella campagna nasceva anche da logiche politiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net