L’America sogna Sinner | annuncio ufficiale

L’attesa è finita: l’America sogna, e Sinner fa ancora parlare di sé. Dopo un’incredibile lotta a Parigi, il giovane talento italiano e Carlos Alcaraz tornano sotto i riflettori, con un annuncio ufficiale che promette di scuotere il mondo del tennis. Il ricordo di quella finale brucia ancora, ma ora si apre una nuova pagina. Riusciranno i nostri campioni a riscrivere il loro destino? È il momento di scoprirlo.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, non si parla d'altro che di loro: in questo caso, hanno addirittura deciso di metterlo nero su bianco. Brucia ancora? Sì. E, probabilmente, continuerà a bruciare ancora per molto. Ci vorrà del tempo, in effetti, per dimenticare quello che è accaduto in finale a Parigi. Per fingere che non sia mai successo che Jannik Sinner abbia "sprecato" tre match point e perso, di fatto, la possibilità di soffiare titolo e coppa al campione uscente del Roland Garros. Di quello che è accaduto allo Chatrier, però, oramai sono a conoscenza anche i muri.